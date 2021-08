கியூபா.. வியட்நாம்.. ஆப்கான்.. குட்டி தேசங்களிடம் அடுத்தடுத்து வீழ்ந்த "பிக்பாஸ்" அமெரிக்காவின் கதை!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: கியூபா, வியட்நாம், ஆப்கானிஸ்தான் என்று அடுத்தடுத்து மூன்று குட்டி தேசங்களிடம் அமெரிக்கா தோல்வி அடைந்து சர்வதேச அளவில் தலைகுனிவை சந்தித்துள்ளது. தன்னை ஒரு பிக்பாஸ் என்று மார் தட்டிக்கொள்ளும் அமெரிக்கா உலக அரசியலில் அடுத்தடுத்த தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. உலக வரைபடத்தில் புள்ளி அளவிற்கு கூட இல்லாத குட்டி தேசங்களிடம் அமெரிக்கா வீழ்ந்த கதைதான் இந்த கட்டுரை!

இயக்குனர் ஜேம்ஸ் கேமரூனின் அசாத்திய உழைப்பு மூலம் 2009ல் உருவான படம்தான் அவதார். பண்டோரா என்ற வேற்று கிரகத்தில் அமெரிக்க ராணுவம் ஆக்கிரமிப்பு செய்து அந்த கிரகத்து மக்களை கட்டுப்படுவதுதான் படம். தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவை நவீன ஆயுதங்களும், துப்பாக்கிகளும், விமானங்களும் கொண்ட வலிமை வாய்ந்த படையாக இயக்குனர் காட்டி இருப்பார். ஆனால் படத்தின் இரண்டாம் பாதியில் அதே வலிமை வாய்ந்த அமெரிக்க படை வேற்று கிரக வாசிகளிடம் தோல்வி அடைந்து கிரகத்தை விட்டே வெளியேறும். வெறும் குச்சிகளையும், கம்புகளையும் வைத்தே வேற்று கிரக வாசிகளான நாவிகள் பண்டோரா கிரகத்தில் இருந்து அமெரிக்கர்களை விரட்டி அடிப்பார்கள்.

அவதார் படத்தில் கற்பனையாக வந்த இந்த கதை நிஜ உலகில் நடந்தது என்றால் நம்புவீர்களா? அதிலும் ஒரு தடவை இல்லை மூன்று தடவை அமெரிக்கா மண்ணை கவ்வி, அவதார் படத்தில் மூட்டை முடிச்சை காட்டியது போலவே கட்டிக்கொண்டு வெளியேறியது என்றால் நம்புவீர்களா? அமெரிக்காவின் அந்த 3 தோல்விகள் குறித்த ஒரு குட்டி ஸ்டோரியை இங்கே பார்க்கலாம்..

தாலிபன்கள் கையில் ஆப்கானிஸ்தான்.. அமெரிக்கா மட்டுமல்ல உலகமே கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம்

English summary

Vietnam, Cuba, and Afghanistan: All you need to know about the so-called Big Boss US and its unsuccessful war against small countries and the setbacks.