அதே மாதிரி ராஜஸ்தான் லாரி.. அதே திருவள்ளூர் மாவட்ட எல்லை.. மிளர வைத்த 'தீரன்' பட பாணி கொள்ளையர்கள்

Thiruvallur

oi-Velmurugan P

திருவள்ளூர் : தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படப்பாணியில் திருடி வந்த மோசமான வடமாநில கொள்ளை கும்பலை, மிக சமார்த்தியமாகவும், தீவிரமாகவும் தேடி கண்டுபிடித்து கைது செய்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் துறை. அவர்களை பற்றிய தகவல்கள் மிகவும் அதிர்ச்சி ரகமாக உள்ளது .

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆரம்பாக்கம் அருகே எளாவூர் கிராமத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஸ் தனியார் ஏடிஎம் மையத்தில் உள்ளே புகுந்து கேமரா மீது ஸ்ப்ரே அடித்து ஏடிஎம் மெஷினை கேஸ் வெல்டிங் மூலம் கட்டிங் செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தது ஒரு வடமாநில கொள்ளை கும்பல்.

திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வருண் குமாருக்கு இதுபற்றி தொலைபேசி எண்ணுக்கு ரகசிய தகவல் வந்தது. இதன் பேரில் இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினரை சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக அனுப்பி வைத்தார். இரவு ரோந்து காவலர்கள் வருவதைப் பார்த்த கொள்ளையர்கள் கொண்டு வந்திருந்த டாடா இண்டிகா காரில் தப்பி சென்றனர்.

The Tiruvallur District Police have arrested a notorious North Indian gang who stole in the style of 'theeran adhigaram ondru '. The information about them is very shocking.