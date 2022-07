மதத்தின் பெயரால் அரசியல் செய்பவர்களே, அண்ணாமலையார் கோவிலை காத்தது யார்.. ஸ்டாலின் கேள்வி!

Thiruvannamalai

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவண்ணாமலை: மதத்தின் பெயரால் அரசியல் நடத்துபவர்களுக்கு அண்ணாமலையார் கோவிலை காத்தது திமுக அரசு தான் என்று தெரியாது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று திருவண்ணாமலை - வேலூர் சாலையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பேரறிஞர் அண்ணா நுழைவு வாயில் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி உருவச்சிலையை திறந்து வைத்தார். முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல்முறையாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு சென்ற மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, மாவட்ட எல்லையிலேயே தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has said that those who run politics in the name of religion do not know that it was the DMK government that protected the Annamalaiyar temple.