2 டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்ட வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு அனுமதி - அமெரிக்கா அறிவிப்பு

Washington

வாஷிங்டன்: இரண்டு டோஸ்கள் கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்திக் கொண்ட வெளிநாட்டுப் பயணிகள் நவம்பர் 8ஆம் தேதி முதல் தங்கள் நாட்டிற்குள் அனுமதிக்கப்படுவர் என அமெரிக்கா அரசு அறிவித்துள்ளது. தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டதற்கான சான்றிதழ் அவசியம் எனவும் அமெரிக்கா வருகைக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு எடுத்த கொரோனா இல்லை என்ற சான்றிதழ் வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அங்கு ஒரே நாளில் 92,966 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 4,57,38,585 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவில் இருந்து 3,40,52,687 பேர் மீண்டுள்ளனர். ஒரே நாளில் கொரோனாவால் 1,705 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். கொரோனாவால் மரணமடைந்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை 7,43,880பேராக உயர்ந்துள்ளது.

கொரோனா முதல் அலை பரவலிலிருந்தே அமெரிக்கா கடுமையான பாதிப்புகளை சந்தித்து வந்தது. அதன்காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காக அந்நாட்டின் தரைவழி எல்லைகள் மூடப்பட்டன. மேலும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் சுற்றுலா மற்றும் இதரப் பயணிகளுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.

The U.S. government has announced that foreign travelers who have received two doses of corona vaccine will be allowed into their country from November 8. Certificate of vaccination is required and no corona taken three days before arrival in the United States.