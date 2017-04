மயிலாப்பூரில் களைகட்டிய அறுபத்து மூவர் திருவிழா - பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு

சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் கோவிலில் நடந்து வரும் பங்குனி திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக நேற்று 63 நாயன்மார்கள் வீதி உலா நிகழ்ச்சி நடந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 10, 2017, 11:42 [IST]

English summary

Sri Kapaleeswarar temple is situated in Mylapore. This is when the Panguni festival of 63 saints or Nayanmars, or Arupathu Moovar takes place. Idols of 63 Nayanmars are taken in a procession and the entire community takes part in this festival with gaiety and energy.