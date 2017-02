வீட்டில் பணம் நிறைய சேரணுமா? பட்ஜெட் போட்டு செலவு செய்யுங்க

பணத்தை திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் மட்டுமே எதிர்காலத்திற்கு சேமிக்க முடியும். ஒரு ஆண்டிற்கு தேவையான நிதிகளை ஒதுக்க பட்ஜெட் போடுவது போல வீட்டிலும் பட்ஜெட் போடுவது அவசியம்.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 10:10 [IST]

English summary

Your budget should also contain some personal savings amounts for retirement savings, college savings, an emergency fund, long-term savings, and any other savings goals you may have. Don’t wait until the end of the month to see what’s left–budget for your savings first.