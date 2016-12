பாஜகவினர் உத்தமர்களா… உங்கள் கட்சி எப்படி செயல்படுகிறது தெரியுமா.. வெளுத்து வாங்கும் மாயாவதி

பாஜகவில் உள்ள அனைவரும் உத்தமர்களா என்றும் பிரதமர் மோடி தனது பதவியை தவறாக பயன்படுத்தி வருவதாகவும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

BSP leader Mayawati defended the deposit of 104 crores in an account belonging to BSP and slammed PM Modi and his party members.