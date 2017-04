"டிடிவி தினகரனா? அப்படின்னா யாருன்னே தெரியாது... புரோக்கர் சுகேஷ் ஒரேபோடு

தனக்கு லஞ்சம் கொடுத்த டிடிவி தினகரன் யாரென்றே தெரியாது என்று புரோக்கர் சுகேஷ் புதிய குண்டை வீசியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK two leaves symbol bribe case conman sukesh saying that he not even know who is TTV dinakaran.