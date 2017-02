பரபர சூழலில் மோடியுடன் தம்பிதுரை சந்திப்பு.. தமிழக நிலவரம் குறித்து பேச்சு!

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிரதமர் மோடியைச் லோக்சபா துணை தலைவர் தம்பிதுரை இன்று சந்தித்தார்.

Thursday, February 9, 2017

MP Thambidurai was met Prime minister modi in the Parliament. There were no Political talks among them sources say.