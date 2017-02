ஒடிஷா பஞ்சாயத்து தேர்தல்: பிஜூ ஜனதா தளத்தை அலறவிட்ட பாஜகவின் விஸ்வரூப வளர்ச்சி!

ஒடிஷா மாநில பஞ்சாயத்து தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி விஸ்வரூபமெடுத்து 300க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The saffron party has done exceptionally well in the recently-concluded Odisha panchayat polls.