தமிழக ஆளுநராக கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா நியமனம்? சில நாட்களில் அறிவிப்பு!

தற்போது தமிழகத்தின் ஆளுநர் பொறுப்பை மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ்தான் கவனிக்கிறார். எனவே, எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா நியமனம் பற்றிய அறிவிப்பு கூடிய விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது.

English summary

Former Chief Minister of Karnataka, S M Krishna is likely to be made the Governor of Tamil Nadu. Krishna will formally join the BJP on Wednesday. He had resigned from the Congress in January.