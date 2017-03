10 நாள் கழித்து... தமிழக மீனவர் பிரச்சனை பற்றி முதன் முறையாக வாய் திறந்தார் சுஷ்மா

தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினை பற்றி முதன் முறையாக வெளிவிவகாரத் துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் வாய் திறந்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union foreign minister Sushma Swaraj talked for the first time about fishermen shot dead by Sri Lankan Navy in Parliament.