சும்மா இருங்க...இல்லைனா அவ்வளவுதான்...சீனாவுக்கு வார்னிங் கொடுத்த வடகொரியா

அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் செய்த நிலையில் சீனா,வடகொரியாவை அமைதிகாக்க சொல்வது தேவையற்றது என்றும்,அமைதியாக இல்லை என்றால் சீனாவுக்கு கடுமையான விளைவுகள் ஏற்படும் என்று எச்சரித்துள்ளது அந்த நாட்டு ஊடகம்.

English summary

North Korea media warns China of ‘grave consequences', North Korea’s state media published a rare, strong, criticism of China on Wednesday.