வெளிநாடு செல்ல அனுமதி கேட்டு நடிகை குஷ்பு மதுரை ஹைகோர்ட்டில் மனு செய்துள்ளார்.

English summary

Actor khushbu has has filed a petition before the Madurai bench of of the Madras high court seeking permission to go abroad