பிரதமர் அலுவலகத்தை தினமும் முற்றுகையிடும் போராட்டம்? விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்புக் குழு இன்று முடிவு!

பிரதமர் அலுவலகத்தை தினமும் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்த அகில இந்திய விவசாயிகள் போராட்ட ஒருங்கிணைப்புக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 15:39 [IST]

English summary

Today, the All India Level Farmers protest Coordination Committee Meeting is held in Delhi. The Farmers protest Coordination Committee will decide whether to hold the protest daily in front of Prime Minister's office.