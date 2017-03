மயங்கி கிடந்த ஜெ.வுக்கு நீர்ச்சத்து குறைபாடு, காய்ச்சல்னு அப்பல்லோவை பொய் சொல்ல வைத்தது அம்பலம்!

போயஸ் கார்டனில் மயங்கிக் கிடந்தார் ஜெயலலிதா என்கிறது அப்பல்லோ. ஆனால் அப்பல்லோ அறிக்கையில் நீர்ச்சத்து குறைபாடு, காய்ச்சல் இருந்தது என பொய் சொல்ல வைத்தது யார்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Many Controdictions in Apollo reports on Jayalalithaa's treatment which was released yesterday by TamilNadu Govt.