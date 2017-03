சசிகலாவால் பறிபோன அதிமுக சின்னம்! அது மட்டும் நடக்காமல் இருந்திருந்தால்..

பொதுச்செயலாளர் தேர்வு நியாயமாக நடைபெறவில்லை என்பதற்கான ஆதாரங்களை அடுக்கியது ஓ.பி.எஸ் தரப்பு. இதனால்தான், இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

On Wednesday in a late night interim order, the Election Commission of India froze the AIADMK's two leaves symbol. It was hearing contesting claims by the Sasikala and O Panneerselvam faction for the symbol. As a result of this order both factions will have to chose new symbols and fight the R K Nagar by-elections on April 12.