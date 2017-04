ரூ.10 கோடி பணப் பரிமாற்றத்தில் அடுத்து சிக்கப் போகும் தினகரன் கூட்டாளி யார்?

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்தது தொடர்பாக ரூ.10 கோடி பண பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதில் ஹவாலா ஏஜென்ட் நரேஷ் மட்டுமல்லாது மேலும் பலருக்கு தொடர்பு உள்ளதாக போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 15:24 [IST]

English summary

Naresh was not the only one who was part of this money transfer the police say. During the course of the investigation it was found that other operatives such as Gopi and Shah Faisal too had played a role in transferring the money.