குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்டது சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு சட்டமசோதா!!

தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டுக்கான சட்ட மசோதா குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் சட்ட மசோதாவை குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The law was passed in the Assembly which is issued by the Tamilnadu government as Emergency Law on jallikattu. After passing this law Governor has sent it to the President of India.