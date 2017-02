மார்ச் மாதம் ஒரு மழை பெய்யும்.. அது வரலாற்றில் இடம் பெறும் - தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

தமிழகத்தில் வரும் மார்ச் மாதம் பெய்ய விருக்கும் மழையானது வரலாற்றில் இடம்பிடிக்கும் என்று வானிலையை கணிக்கும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரவீண் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 16:07 [IST]

English summary

TamilNadu Weatherman posted in his Face book page, Historic March Rainfall on cards for Tamil Nadu and Lake Levels as on date show increase in Poondi and Redhills Lakes