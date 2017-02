அச்சம் தரும் ஹைட்ரோ கார்பன்… மீத்தேன் போல விரட்டி அடிக்க தயாரான நெடுவாசல் மக்கள்

புதுக்கோட்டையில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி கொடுத்துள்ளதற்கு நெடுவாசல் மக்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர். மீத்தேன் திட்டம் போல இந்தத் திட்டத்தை விரட்டிய அடிக்க மக்கள

English summary

Hunger strike will be held against Hydrocarbon project on 27th at Pudukottai.