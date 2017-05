எந்த நேரத்திலும் கைது? திடீரென லண்டன் புறப்பட்டுச் சென்றார் கார்த்தி சிதம்பரம்

ஐஎன்எக்ஸிடம் லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் கார்த்தி சிதம்பரம் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. இதனால் லண்டன் சென்றுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Karti Chidambaram today morning moved to london, sources said

Other articles published on May 18, 2017