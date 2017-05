மக்களுக்காக ஒன்றும் செய்யவில்லை.. பாஜகவிற்கு நற்பெயரை பெற்றுத்தர பாடுபடும் அதிமுக.. ஸ்டாலின் அட்டாக்

தமிழக மக்களுக்காக ஒன்றும் செய்யாமல் பாஜகவிற்கு நற்பெயரைப் பெற்றுத்தர அதிமுக பாடுபடுகிறது என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

The opposition leader M K Stalin has attacked State government for not depositing Rs. 3000 cash to SC/ST students bank accounts.