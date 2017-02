ஜெ. குறித்த கருத்துக்கு ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.. எஸ்.பி.வேலுமணி ஆவேசம்

ஜெயலலிதா குறித்த கருத்துக்கு ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK minister velumani slams on DMK working president m.k.stalin for says about jayalalithaa