இந்தியை திணித்தால் புரட்சி வெடிக்கும்... கனிமொழி மத்திய அரசுக்கு வார்னிங்

தமிழகத்தில் இந்தி மொழியைத் திணித்தால் மத்திய அரசுக்கு எதிராகப் புரட்சி வெடிக்கும் என்று திமுக மகளிர் அணி செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி. கூறியுள்ளார்.

English summary

Modi govt contemptuous of Tamil Nadu, imposing Hindi says DMK's Kanimozi MP She said if the imposition of Hindi revolution will erupt.