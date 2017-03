ஓபிஎஸ்ஸும், தம்பிதுரையும் பாஜகவுக்கு நெருக்கமாகவே உள்ளனர்... சொல்வது யார் தெரியுமா?

இருதுருவங்களாக உள்ள தம்பிதுரையும், ஓ.பன்னீர் செல்வமும் பாஜகவுக்கு இணக்கமாகவே உள்ளனர் என்று மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union Minister Pon. Radhakrishnan said that O.Panneerselvam and Thambidurai are compatible with BJP.