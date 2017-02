உரிய விதிப்படியே பொதுச்செயலராக தேர்வு- தேர்தல் ஆணையத்தில் சசி வக்கீல் பதில்!

அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவி தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் இன்று பதிலளித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala replied to the Election Commission notice on plea by Team OPS against her selection as interim General secretary of ADMK.