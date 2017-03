சிக்கலில் "ஜக்கி" ... 109 ஏக்கரில் விதிகளை மீறி கட்டிடம்- ஈஷா மீது தமிழக அரசு புகார்

விதிகளை மீறி ஈஷா யோகா மையம் 109 ஏக்கரில் கட்டிடங்கள் கட்டியுள்ளதாக ஹைகோர்ட்டில் தமிழக அரசு புகார் கூறியுள்ளது.

English summary

TN govt has said in the Madras HC that Copimbatore based Isha centre is violating the rules in buildings.