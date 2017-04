தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏ-க்கள் முதல்வருடன் சந்திப்பு.. "காம்ப்ரமைஸா" இல்லை கலகமா?

அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் தங்கதமிழ்ச் செல்வன், வெற்றிவேல் உள்ளிட்டோர் முதல்வர் எடப்பாடியை சந்தித்து தினகரனுடன் ஆலோசித்த கருத்துகளை விவாதித்துள்ளனர்.

English summary

TTV Dinakaran supporting MLAs meet CM Edappadi Palanisamy in Secretariat. Before that they discussed something with Dinakaran.