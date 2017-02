சசிகலா குடும்பம் வசம் கட்சி, ஆட்சி போவதை தடுக்கும் வரை தர்ம யுத்தம் தொடரும்: ஓபிஎஸ்

ஒரு குடும்பத்தின் பிடியில் கட்சியும் ஆட்சியும் செல்வதை தடுத்து நிறுத்தும் வரை தர்ம யுத்தம் தொடரும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

O.Paneerselvam said We should stop the party and the rulling going to settle in a family. he said till that the Dharma war would continue.