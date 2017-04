இரட்டை இலை சின்னத்தை குறுக்கு வழியில் பெற தினகரன் முயற்சித்தது ஏன்? திடுக் தகவல்கள்

இரட்டை இலை சின்னத்தை குறுக்கு வழியில் பெற டிடிவி தினகரன் தீவிரம் காட்டியதே ஆர்.கே. நகர் தேர்தலை குறிவைத்துதான் என்று விசாரணையில் தெரியவந்தது.

English summary

TTV Dinakaran has intensified to get twin leave symbol to capture party and regime in his hands, says Delhi police sources.