அக்காவை பிரிந்ததால் கோபம்! அத்தான் பெயரில் வெடிகுண்டு மிரட்டல்! ‛நம்பியார்’ கால டெக்னிக்கால் கைது

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: அக்காவை விவாகரத்து செய்த அத்தானை போலீசில் சிக்க வைக்கும் நோக்கத்தில் ‛நம்பியார்' காலத்து ‛டெக்னிக்'கை பயன்படுத்தி பெங்களூர் விமான நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

பெங்களூரில் கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் அமைந்துள்ளது. இங்கு தினமும் உள்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான விமானங்கள் வந்து செல்கின்றன.

இதனால் எப்போதும் விமான நிலையம் கூட்டம் நிறைந்து காணப்படும். இதனால் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்... புரளி கிளப்பிய நபர் கைது

English summary

Bangalore kempegowda international airport received a call for bomb threat. After the search it was a hoax call. Now the man arrested who makes the bomb threat in the name of brother in law.