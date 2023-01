வன்முறையை நிராகரித்த காஷ்மீர் மக்கள்.. தீவிரவாதிகள் ஜம்பம் பலிக்காது - மார்தட்டி சொன்ன ராணுவ தளபதி

Bangalore

பெங்களூர்: காஷ்மீர் மக்கள் வன்முறையை நிராகரித்துள்ளதாகக் கூறிய ராணுவத் தலைமை தளபதி மனோஜ் பாண்டே, இனி தீவிரவாதிகளின் ஜம்பம் அங்குப் பலிக்காது எனவும் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவின் 75-வது ராணுவத் தின அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சிகள் கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரில் இன்று நடைபெற்றது.

ராணுவத் தின அணிவகுப்பு டெல்லிக்கு வெளியே நடைபெறுவது இதுவே முதல்முறையாகும். இதனால் இந்த அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியையும், ராணுவ வீரர்களின் சாகசங்களையும் பார்க்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்குக் குவிந்திருந்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் ராணுவத் தலைமை தளபதி மனோஜ் பாண்டே பேசியதாவது:

