கடன் தந்தவர் மனைவிக்கே காதல் தொல்லை! பான் சப்ளையர் கொலை! இறந்தவர் மனைவி கொலையாளிகளுடன் எஸ்கேப்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் காதல் மோகம், கொடுத்த கடனை திரும்ப தராதது உள்ளிட்ட காரணத்தால் பான்மசாலா சப்ளையரை கழுத்து இறுக்கி கொன்ற தம்பதியுடன், கொலையான நபரின் மனைவி எஸ்கேப் ஆனது தெரியவந்துள்ளது.

பெங்களூர் பெல்லத்தூர் அருகே கழிவுநீர் கால்வாய் செல்கிறது. இந்த கால்வாயில் ஜூலை 5ல் அழுகிய நிலையில் ஒருவரின் உடல் சாக்குப்பையில் கிடந்தது.

இதை பார்த்த பொதுமக்கள் உடனடியாக காடுகோடி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் அந்த உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

English summary

A teenager who strangulated a Pan masala supplier in Bangalore due to love and non-return of a loan has been arrested while escaping along with his wife and the murdered man's wife.