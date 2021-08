சிக்கன் குழம்பு ருசியில்லை என்று கூறி மனைவி அடித்துக்கொலை.. ஏரியில் உடல் வீச்சு.. கணவர் கைது!

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு: பெங்களுருவில் சிக்கன் குழம்பு சரியாக வைக்கவில்லை என்று கூறி மனைவியை அடித்துக் கொலை செய்த கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர். கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு சோழதேவனஹள்ளி பரப்பனஹள்ளியை சேர்ந்தவர் முபாரக்.

இவரது மனைவி ஷெரின் பானு. கணவன்-மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த 5- ம் தேதி ஷெரின் பானு வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று மாயமானதாக கூறப்படுகிறது.

ஆனால் இது தொடர்பாக முபாரக் ஷெரின் பானுவின் பெற்றோரிடம் எந்த ஒரு தகவலையும் சொல்லவில்லை.

பின்னர் மகள் மாயமானது குறித்து ஷெரின் பானுவின் பெற்றோருக்கு தெரியவந்தது.

English summary

In Bangalore, police arrested the husband who beat his wife to death for not preparing chicken broth properly. Police arrested Mubarak, produced him in court and took him to jail