அப்பாடா.. ரோட்டு பக்கம் வண்டியை நிறுத்திட்டு போனா போலீஸ் தூக்க மாட்டாங்க! நிம்மதியில் பெங்களூர்

பெங்களூர்: பெங்களூர் நகரத்தின் நோ பார்க்கிங்கில் இருந்து வாகனங்களை எடுத்துச் செல்வது (Towing) தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக கர்நாடக மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.

நோ பார்க்கிங்கில் வாகனத்தை நிறுத்தியிருப்பீர்கள். பக்கத்தில்தானே போய் விட்டு வந்துவிடலாம் எனப் போவீர்கள். ஆனால் திரும்பி வந்து பார்த்தால் உங்கள் வண்டியே இருக்காது.

யாராவது திருடன் தூக்கிட்டு போய்விட்டானா என்று நினைத்து பதறிப்போயிருப்பீர்கள். அப்புறம்தான் பக்கத்து கடைக்காரர் அதை தூக்கிட்டு போனது டிராபிக் போலீஸ் என்று உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார். இதுபோன்ற அனுபவத்தை வாழ்நாளில் சந்திக்காத வாகன ஓட்டிகள் மிக குறைவுதான் என்று சொல்லிவிட முடியும்.

English summary

The Karnataka government has announced that the towing of vehicles from the no-parking area in Bangalore will be suspended. Karnataka minister says that new announcement will be implement after 15 days.