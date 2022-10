நிதி உதவி வேணுமா? வீட்டிற்கு வா.. நம்பி சென்ற "என்ஜிஓ" பெண்ணுக்கு.. டெல்லியில் நிகழ்ந்த கொடூரம்

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: அரியானா மாநிலம் குருகிராம் மாவட்டத்தில் இளம் பெண் ஒருவர் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இளம் பெண் NGO பணியாளராக உள்ள நிலையில், நிதியளிப்பதாக அவரை தனது வீட்டிற்கு வரச் சொல்லி குற்றவாளி இந்த கொடூர செயலை செய்துள்ளார்.

சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் குற்றவாளியை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

