குதிரை பேரத்துக்கு ஜிஎஸ்டி! அப்போ பாஜவுக்கு தான் நஷ்டம்! நிர்மலா சீதாராமனை கலாய்த்த எதிர்க்கட்சிகள்

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது ‛Horse Racing' என்பதற்கு பதில் ‛Horse Trading'க்கு ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும் என வாய்த்தவறி கூறினார். இந்நிலையில் தான் நிர்மலா சீதாராமன் உண்மையை கூறியதாக எதிர்க்கட்சியினர், நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 47 வது கூட்டம் சண்டிகரில் துவங்கி நடந்தது. 2 நாள் நடந்த இந்த கூட்டம் நேற்று முடிவடைந்தது.

இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் நிதி அமைச்சர்கள், பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். தமிழகம் சார்பில் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பங்கேற்றார்.

English summary

The Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday made a slip of the tongue while talking on the GST imposition on horse racing. In a video that is circulating on social media, the minister can be heard saying “horse-trading” instead of “horse racing” before quickly correcting herself. Now Opposition leaders have made jibes.