பிரௌன் குதிரைக்கு கருப்பு சாயம் பூசி.. ரூ. 23 லட்சம் மோசடி.. இது புது மாதிரி சதுரங்க வேட்டை!

Chandigarh

oi-Jaya Chitra

சண்டிகர்: பஞ்சாபில் குதிரைக்கு கருப்பு சாயம் பூசி, ரூ. 23 லட்சம் மோசடி செய்த கும்பலைப் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

பஞ்சாப் மாநிலம் சாங்கிரூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ் சிங். துணி வியாபாரியான இவருக்கு சமீபத்தில் லச்சாகாரா என்பவர் அறிமுகம் ஆகியுள்ளார். அவர் தனது நண்பர் ஒருவரிடம் கருப்பு நிற குதிரை ஒன்று இருப்பதாகவும், அந்தக் குதிரைக்கு மார்க்கெட்டில் நல்ல மதிப்பு இருப்பதாகவும் ரமேஷிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

சந்தையில் அந்தக் குதிரை ரூ. 28 லட்சம் முதல் 30 லட்சம் வரை விற்கப்படுவதாகவும், தற்போது தனது நண்பர் அவசர பணத் தேவையில் இருப்பதால் குறைந்த விலைக்கு அதனை விற்க நினைப்பதாகவும் கூறி ரமேஷின் ஆசையைத் தூண்டியுள்ளார் லச்சாகாரா.

