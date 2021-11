தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் சென்ற 2.34 லட்சம் பேர்: ஆம்னி பேருந்தில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பா என ஆய்வு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: போக்குவரத்து துறையின் சார்பில் தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் கடந்த 2 நாட்களில் 2,34,918 பயணிகள் பயணித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக ஏராளமான பயணிகள் தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளிலும் பயணம் செய்தனர். தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டனம் வசூலிக்கப்படுகிறதா என்பது குறித்து போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

தமிழகத்தில் நாளை தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதையொட்டி 4 நாட்கள் தொடர்ந்து விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சென்னையில் பணி, படிப்பு, தொழில், வணிகம் நிமித்தமாக தங்கியுள்ளவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் வகையில், தினசரி இயக்கக் கூடிய 2,100 பேருந்துகளுடன், 3,506 சிறப்புப் பேருந்துகள் என மூன்று நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக, சென்னையிலிருந்து 9,806 பேருந்துகளும், பிற ஊர்களிலிருந்து மேற்கண்ட மூன்று நாட்களுக்கு 6,734 சிறப்பு பேருந்துகள் என மொத்தமாக 16,540 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடுவதற்காக சென்னையில் இருந்து இயக்கப்பட்ட அரசு பஸ், ரயில்களில் சுமார் 3 லட்சம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டுச்சென்றனர். இதனால் பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையங்களில் கூட்டம் அலைமோதியது. தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து இருந்தது. மேலும் இதுவரை 1,07,744 பயணிகள் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்ய முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.

பேருந்து கட்டணம் உயர்வு?-அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பதில்

English summary

According to the Department of Transport, 2,34,918 passengers have traveled in the last two days on special buses organized ahead of the Diwali festival. Many passengers also traveled in private Omni buses to celebrate Deepavali. Transportation officials are investigating whether private Omni buses charge extra.