கிராம ராஜனாக எவர்கிரீன் ராமராஜன்! ஒரே ஒரு போன் கால் தான்.. குவிந்த ரசிகர்கள்! மவுசு குறையாத ஹீரோ!

Chennai

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் எவர்கிரீன் கிராம ராஜனாக வலம் வரும் ராமராஜன், தனது ஒரே ஒரு போன் கால் மூலம் மொத்த ரசிகர்களையும் சென்னைக்கு அழைத்து மாஸ் காட்டியிருக்கிறார்.

ராமராஜன் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் சாமானியன் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழாவில், தமிழகம் முழுவதும் இருந்தும் அவரது ரசிகர்கள் பெருமளவில் பங்கேற்று ராமராஜனை பெருமைப்படுத்தியுள்ளனர்.

தமிழ் திரையுலகில் ஒரு காலத்தில் வசூல் சக்ரவர்த்தியாக திகழ்ந்தவர் நடிகர் ராமராஜன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Ramarajan, who is crawling in Tamil cinema as the Evergreen Grama Rajan, has invited all his fans to Chennai with his single phone call and performed mass.