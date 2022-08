அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை! சென்னையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீண்டும் தீவிர ஆலோசனை.. மாஜிக்கள் பங்கேற்பு!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஜூலை 11ல் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய நிலையில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி மாஜி அமைச்சர்களுடன் இன்று மாலை தனது வீட்டில் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார். இதில் முக்கிய விஷயங்கள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தலைத்தூக்கிய நிலையில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வம், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டது.

ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் அனுமதியின்றி ஜூன் 23 மற்றும் ஜூலை 11ல் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டப்பபட்டது. இதில் ஜூலை 11ல் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

பூ பாதையா..? சிங்கப்பாதையா..? எடப்பாடி முன் இருக்கும் இரண்டே இரண்டு வாய்ப்புகள் - விரைவில் டாஸ்

English summary

Edappadi Palanichami held a serious consultation with former ministers at his home this evening regarding the next steps as the Chenani High Court ruled that the General Assembly meeting held on July 11 was null and void.