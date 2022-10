மாணவர்களுக்கும் 1000 கொடுங்க.. என்ன பாவம் செஞ்சாங்க..? பாகுபாடு வேண்டாம்.. உதயகுமார் வைத்த கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அரசுப் பள்ளியில் படித்து கல்லூரி படிப்பைத் தொடரும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித் தொகை வழங்கப்படுவதைப் போன்று மாணவர்களுக்கும் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மாணவிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துவிட்டு, மாணவர்களுக்கு கொடுக்காமல் பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது. இரண்டு பாலினத்தையும் பாகுபாடு இன்றி கொடுக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், திமுக அமைச்சர்கள் மக்கள் பற்றி ஏளனமாகவும், எகத்தாளமாகவும் பேசுவதாகவும், ஆனால் இதுவரை முதலமைச்சர் மௌனம் விரதம் இருந்து வருகிறார் என்றும் விமர்சித்துள்ளார் ஆர்பி உதயகுமார்.

கம்பெனி இல்ல.. 'அரசியல்’.. 'மக்களின் நாடித்துடிப்பு தெரியலயே’ - பிடிஆரை சீண்டிய ஆர்பி உதயகுமார்!

English summary

AIADMK former minister RB Udhayakumar has demanded that College boys should also be given stipends like 1000 rupees per month to girl students who study in government schools and continue their college studies.