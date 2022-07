15 ஆண்டு அஞ்ஞாத வாசம்! சீண்டிய சிஷ்யர் ‘நத்தம்’! ’மீண்டு’ம் பாஃர்முக்கு வந்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒரு காலத்தில் ஜெயலலிதாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அரசியலில் தான் வளர்த்து ஆளாக்கிவிட்ட நத்தம் விஸ்வநாதனாலேயே ஓரம் கட்டப்பட்ட நிலையில் சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அடுத்த இடத்தில் பொருளாளர் பதவியை கைப்பற்றியுள்ளதால் திண்டுக்கல் மாவட்ட அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது...

அரசியலில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்பதற்கு உதாரணம் தற்போது அதிமுகவில் நடந்து வரும் நிகழ்வுகள். முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கட்சியின் பொருளாளராக இருந்தபோது அவரது கண் அசைவில் கட்சியின் முழு கட்டுப்பாடும் இருந்தது அனைவருக்குமே தெரியும்.

அவர் நினைத்தால் சாதாரண தொண்டன் அடுத்த நாள் அமைச்சராகலாம். அமைச்சர் அடுத்த நாளே சாதாரண தொண்டனாக கூட அதிமுகவில் நீடிக்க முடியாது என்ற நிலை இருந்தது. அந்த அளவுக்கு ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு கட்சியையும் ஆட்சியையும் நடத்தி வந்தார்.

English summary

Dindigul Srinivasan, who was once second in line to Jayalalithaa, was sidelined by Natham Viswanathan, whom he nurtured in politics. In this case, after about 25 years, Edappadi has once again won the post of treasurer next to Palaniswami, so the political field of Dindigul district has heated up.