கோவை கார் வெடிப்பு: களமிறங்கிய என்ஐஏ இயக்குனர் தினகர் குப்தா.. சைலேந்திரபாபுவுடன் சந்திப்பு.. ஏன்?

சென்னை: கோவை கார் வெடிப்பு மற்றும் கர்நாடகாவில் மங்களூர் ஆட்டோவில் குக்கர் வெடிகுண்டு வெடிப்பு சம்பவங்கள் நடந்த நிலையில் என்ஐஏ எனும் தேசிய புலனாய்வு முகமையின் இயக்குனர் தினகர் குப்தா இன்று சென்னை வந்து டிஜிபி சைலேந்திர பாபுவை சந்தித்து ஆலோசித்து நேரில் தகவல்களை பெற்றார். இதனால் மீண்டும் கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவையில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் கடந்த மாதம் 23ம் தேதி அதிகாலையில் கார் வெடித்து சிதறியது. தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் இந்த சம்பவம் நடந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உள்ளிட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர். காரில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து ஜமேஷா முபின் என்பவர் இறந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

In the wake of the Coimbatore car blast and the Mangalore auto cooker bomb blast in Karnataka, National Investigation Agency (NIA) Director Dinakar Gupta today visited Chennai and met DGP Shailendra Babu to obtain information in person. Due to this, the Coimbatore car explosion incident has again created a stir.