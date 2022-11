"நொறுங்கிடுச்சே" மொத்தமா.. தினகரன் வெச்ச "புள்ளி".. அலங்கோலமாகிவிட்ட பிளான்.. 3 லீடரும், 3 திசைகளும்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஒரே வாரத்தில் தமிழக அரசியலில் நிறைய மாற்றங்கள் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்துவிட்டதாகவும், இவைகளுக்கெல்லாம் காரணமாக, தலைவர்களின் சில காரசார பேட்டிகள்தான் என்றும் கூறப்படுகிறது.

பொதுவாக, ஒரு கட்சியின் நிலைப்பாடாக, அக்கட்சி அடுத்து மேற்கொள்ள போகும் காய்நகர்த்தலாகவே, அரசியல் தலைவர்களின் பேட்டிகள் பார்க்கப்படுகின்றன.

இந்த பேட்டிகளின் மூலமாகவே, அக்கட்சியின் எண்ண ஓட்டத்தையும் நம்மால் அறிந்து கொள்ளவும் முடிகிறது.. இந்த பேட்டிகள் சில சமயம் சுமூகமான சூழலையும் களத்தில் ஏற்படுத்தும், சில சமயம், மாறுபட்ட கோணங்களையும் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் உருவாக்கிவிடும்.

