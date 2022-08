நெருங்கி வரும் 7 அம்புகள்! எடப்பாடிக்கு எதிர்பார்க்காத சிக்கல்! ஒரே நேரத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனைகளா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக "இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்" எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக 7 முக்கியமான விஷயங்கள் திரும்பி வருகின்றன. இன்று சற்று முன் நடந்த ஒரு சம்பவம் உட்பட பல்வேறு விஷயங்கள் எடப்பாடிக்கு எதிராக திரும்பி உள்ளன. இதை எடப்பாடி எப்படி சமாளிக்க போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரலாம்.. பிரச்சனையே வாழ்க்கையா இருக்க கூடாது என்று சொல்வார்கள். அப்படித்தான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தற்போது கிட்டத்தட்ட அவர் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடிகளும் பிரச்சனையாக மாறி உள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் ஏற்கனவே உயர் நீதிமன்றத்தில் தனி நீதிபதி அமர்வில் தோல்வி அடைந்துவிட்டார். இதன்பின் ஒரு முறை செய்தியாளர்களை எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்தார்.

ஆனால் அதை தவிர்த்து பெரிதாக எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியே வரவில்லை. சேலம் வீட்டில்தான் அவர் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார். மொத்தம் 7 விஷயங்கள் அவருக்கு சிக்கலாக மாறி உள்ளன.

எடப்பாடி தரப்பினர் பற்றிய ஆதாரங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு கொடுத்ததே நாங்கதான்: கோவை செல்வராஜ் பரபர

English summary

Are these 7 things going against Edappadi in his political career and What he will do?அதிமுக "இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்" எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக 7 முக்கியமான விஷயங்கள் திரும்பி வருகின்றன.