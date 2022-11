அண்ணனுக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடி பவரை இழந்த இல.கணேசன்! கூடுதல் அதிகாரம் பறிபோன பின்னணி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அண்ணனுக்கு பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடி தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த கூடுதல் அதிகாரத்தை பறிகொடுத்திருக்கிறார் மணிப்பூர் மாநில ஆளுநர் இல.கணேசன்.

மேற்கு வங்க ஆளுநராக இல.கணேசன் கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வந்த நிலையில், அம்மாநிலத்துக்கு ஆனந்த் போஸ் என்பவரை புதிய ஆளுநராக நேற்றிரவு நியமித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர்.

இல.கணேசன் தனது அண்ணன் சதாபிஷேக விழாவுக்கு மம்தா பானர்ஜியை அழைத்து முன்னிலைப்படுத்தியதை டெல்லி மேலிடம் ரசிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது.

இதனால் தான் இல.கணேசன் வீட்டுக்கு போகல.. 'பாஜகவினரை துன்புறுத்தியவர்’.. போட்டு உடைத்த அண்ணாமலை!

English summary

Manipur Governor Ila.Ganesan has given away the additional power given to him by celebrating his brother Gopalan 80th birthday.