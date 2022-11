திட்டமிட்டு கோவில் சிலைகளை சிதைக்க முயற்சி..? திமுக அரசு மீது அண்ணாமலை ‘பகீர்’ குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக கோவில்களின் பண்பாட்டையும் மரபையும் சிதைக்கும் முயற்சியில், திமுக அரசு ஈடுபடுவதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில், சிசிடிவி கேமரா பொருத்தும் பணியின்போது கோபுரத்தில் இருந்த சிற்பம் சேதமடைந்தது பற்றி பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார்.

பெரும்பான்மைத் தமிழர்களை அவமானப்படுத்தினால், சிறுபான்மையினர் மகிழ்ச்சியடைவார்கள் என்ற சிந்தனையில், தமிழ் மக்களின் இறை நம்பிக்கையோடு, விளையாடுவதற்காக வேண்டுமென்றே, திமுக அரசு செயல்படுகிறது என விமர்சித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

பெரியப்பா எம்ஜிஆர்..முதல் ஷோ பார்ப்பேன்..ஜானகி நூற்றாண்டு விழாவில் நெகிழ்ந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

BJP state president Annamalai has criticized the DMK government over the damage to the sculpture on Tiruvannamalai Arunachaleswarar Temple Gopuram during the installation of CCTV cameras. Annamalai has accused DMK government of trying to destroy the culture and heritage of temples.