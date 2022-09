பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. பறந்த ஆர்டர்! தயாராகும் தாமரையின் முக்கிய தலைகள்.. எல்லாம் இதுக்குதான்

Chennai

சென்னை: கடந்த 2 நாட்களாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் பிரமுகர்கள் வீடுகளில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்கள் நடந்தன.

இது மாநிலம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், இந்த சம்பவங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து மாநில தலைவரிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே பாஜக பிரமுகர்கள் தங்கள் வீடுகளில் தாங்களே ஆள் வைத்து வெடிகுண்டு வீசிய சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. தற்போதைய சம்பவங்களும் இதேபோன்று இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

For the past 2 days, there have been incidents of petrol bombings at houses of BJP and RSS personalities in various parts of Tamil Nadu.As this has created a stir across the state, a committee has been formed to investigate these incidents and submit a report to the state president. There have already been incidents where BJP leaders planted explosives in their houses. The police have warned that strict action will be taken if the current incidents are similar.